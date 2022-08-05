3.5 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من معهد أورام «500500» بالشيخ زايد

كشف الدكتور محمد عبدالمعطي، عميد معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من كافة التجهيزات في معهد أورام 500500 في أقرب وقت، لافتاً إلى أنه من المتوقع افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى نهاية العام المقبل، لأنه يجرى استكماله نظراً للتعديل الذى حدث بشأن التمويل، وتم الانتهاء من أكثر من 70% من أعمال المرحلة. وأضاف عميد معهد أورام القاهرة لـ«الوطن»، أنه فيما يتعلق بأجهزة مستشفى 500500، تم التعاقد عليها، ومنها تم استيراده وتخزينه والبعض منها يجرى استيراده، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تستهدف خدمة 340 مريضاً، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من البرج الأول في المرحلة وسيخدم 170 مريضاً، والبرج الثانى قيد الدراسة.

وأوضح أن المستشفى ينطبق عليه ذات لوائح المعهد القومى للأورام وسيخدم جميع فئات المجتمع من أطفال وسيدات ورجال، لافتاً إلى أن المعهد سيكون مزوداً بأحدث أنواع الأجهزة العلاجية لأمراض الأورام عالمياً. وتابع عميد أورام القاهرة أن المعهد القومى للأورام الجديد 500500 بالشيخ زايد، سيكون أكبر مستشفى تعليمى متكامل ومتخصص في العالم لعلاج مختلف أنواع الأورام لجميع الأعمار من الرجال والسيدات والأطفال، مؤكداً أن جامعة القاهرة حققت نسبة كبيرة من الإنجاز به خلال الفترة الأخيرة منذ تولى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وأكد عميد معهد أورام القاهرة أنه من المقرر بدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى نهاية العام المقبل، مشيراً إلى أن أعمال إنشاءات المرحلة الأولى بالمعهد تتضمن إنشاء وتشطيب 6 مبان لإقامة المرضى، والانتهاء من 4 مبان للعيادات الخارجية، بالإضافة إلى مبانى كل من الأبحاث، والخدمات، وقاعة المؤتمرات والربط، والمبنى الإدارى، وأعمال تنسيق الموقع، والشبكات الرئيسية للكهرباء والصرف والمياه والحريق، وبتكلفة 3.5 مليار جنيه، وفقاً لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى.

«عبدالمعطى»: يضم 1020 سريراً بالقسم الداخلى و60 غرفة عمليات و15جهازاً للعلاج الإشعاعى

ويتكون المعهد القومى للأورام الجديد 500500 من مستشفى تعليمى متخصص ومتكامل لعلاج جميع أنواع الأورام ومختلف الأعمار بسعة 1020 سريراً بالقسم الداخلى، و500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد، و60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازاً للعلاج الإشعاعى، ومركز متكامل لأبحاث السرطان المتطورة، يضم معامل الأبحاث المعملية التى تغطى كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام، ويشمل المشروع منشأة متكاملة ومعتمدة لحيوانات التجارب الدوائية والجراحية، وبنوكاً للخلايا الجذعية وللجينات الوراثية المرتبطة بالسرطان.

وأضاف أنه تم الانتهاء من واجهات المبنى الأمامى للمستشفى، ويُجرى حالياً إجراءات شراء الأجهزة الطبية وجميع المستلزمات لاستقبال المرضى، ليتم افتتاح المرحلة الأولى خلال شهور.

في نفس السياق، تواصل جامعة القاهرة العمل في مشروع المعهد القومى للأورام الجديد بوتيرة سريعة لإنجاز الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية لبدء الخدمة العلاجية بالمستشفى واستقبال المرضى بنهاية العامين المقبلين للمساهمة في رفع أكبر عبء ممكن عن مريض السرطان المصرى، حيث تم تصميم المستشفى وفقاً لأحدث وأشمل المعايير العلمية والهندسية العالمية بما يضمن تكامل العناية بالمرضى.