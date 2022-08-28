مدير وحدة المناظير بـ«طب حلوان» يوجه نصائح مهمة لمرضى أورام القولون

قال الدكتور أحمد مدكور، مدير وحدة المناظير بكلية الطب جامعة حلوان، وعضو المجمع العلمي لاستئصال الأورام بالمنظار في المنظمة العالمية للمناظير، إنه هناك بعض المرضى يعانون من نزيف شرجي ويظنون أنهم يعانون من البواسير ولا يهتموا بعمل المنظار، مؤكداً أن الورم في هذه الحالة يصل إلى مرحلة متقدمة لأن النزيف علامة من علامات الخطورة وفي حالة حدوثه لابد من عمل منظار على القولون لاكتشاف المرض، لافتاً إلى أنه هناك أورام في مرضى سنهم صغير.

ما هي حالات عمل المناظير؟

وأضاف الدكتور أحمد مدكور لـ«الوطن»، أن حالات عمل المناظير تتمثل في حدوث تاريخ مرضى في الأسرة أو وصول السن لـ45 سنة أو ظهور أي علامة من علامات الخطورة كالنزيف والإسهال المزمن وذلك يؤمن المريض لمدة 10 سنوات.

وأشار مدير وحدة المناظير، إلى أن أورام القولون من أكثر الأورام انتشاراً على مستوى العالم وفي مصر تحتل المرتبة الخامسة أو السادسة بعد أورام الكبد والدم والثدي، موضحاً أن مميزاتها إمكانية الوقاية منها فهي تعتبر السرطان الوحيد الذي يمكن الوقاية منه بنسبة 100%.

أسباب أمراض سرطان القولون

ونوه إلى أن أمراض سرطان القولون تكون نتيجة زوائد لحمية تتحور إلى سرطان وليس كل زائدة لحمية تتحول لسرطان لكن كل سرطان أصله زائدة لحمية، وعند إزالة الزائدة اللحمية من السهل منع السرطان لذلك نعمل دائماً على الاكتشاف المبكر بعمل المنظار لمن هم فوق سن الـ45 سنة وفي حالة وجود أي تاريخ مرضي لأمراض القولون في الأسرة يتم عمل المنظار لمن في سن الـ35 عام لاكتشاف اللحميات الزائدة وإزالتها.

وأوضح الدكتور أحمد مدكور، أن اللحميات البسيطة يتم إزالتها لكن بعض الزوائد كبيرة الحجم أو التي بدأ يظهر فيها تغيرات سرطانية تتطلب تدخل جراحي: «مشكلة كبيرة في الأورام القريبة من فتحة الشرج يتطلب وصلة جانبية لو عملها جراحة».