نقل نعش الملكة إليزابيث من وستمنستر آبي إلى قوس ولينغتون آرتش (فيديو)

تحرّك النعش الذي يحمل جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، من كنيسة وستمنستر إلى قوس ولينغتون آرتش المقابل لقصر آبسلي وسط العاصمة البريطانية لندن، حسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ويُنقل نعش الملكة إليزابيث في موكب سيرا على الأقدام، ويقود الملك تشارلز، أعضاء العائلة المالكة خلف عربة المدفع التي تحمل نعش إليزابيث.

جنازة الملكة إليزابيث

وبدأت صباح اليوم الإثنين المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، في ختام اليوم العاشر من الحداد الوطني.

شاهد.. نقل نعش الملكة #إليزابيث الثانية من كنيسة وستمنستر آبي إلى ولينغتون آرتش

#العربية pic.twitter.com/MPaicEynnA — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 19, 2022

ومن المقرر دفن الملكة إليزابيث الثانية نهاية اليوم، بعد انتهاء مراسم الجنازة في كنيسة سانت جورج داخل كنيسة القديس جورج.

وأعلنت السلطات البريطانية في 8 سبتمبر الحالي، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما.