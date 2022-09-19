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نقل نعش الملكة إليزابيث من وستمنستر آبي إلى قوس ولينغتون آرتش (فيديو)

دفن الملكة إليزابيث الثانية نهاية اليوم

كتب:

سحر المكاوى
01:53 م | الإثنين 19 سبتمبر 2022
جنازة الملكة إليزابيث

جنازة الملكة إليزابيث

تحرّك النعش الذي يحمل جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، من كنيسة وستمنستر إلى قوس ولينغتون آرتش المقابل لقصر آبسلي وسط العاصمة البريطانية لندن، حسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ويُنقل نعش الملكة إليزابيث في موكب سيرا على الأقدام، ويقود الملك تشارلز، أعضاء العائلة المالكة خلف عربة المدفع التي تحمل نعش إليزابيث.

جنازة الملكة إليزابيث

وبدأت صباح اليوم الإثنين المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، في ختام اليوم العاشر من الحداد الوطني.  

ومن المقرر دفن الملكة إليزابيث الثانية نهاية اليوم، بعد انتهاء مراسم الجنازة في كنيسة سانت جورج داخل كنيسة القديس جورج.

وأعلنت السلطات البريطانية في 8 سبتمبر الحالي، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما.

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بقلم سحر المكاوى