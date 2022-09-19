شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات المصرفية اليوم، استقرارًا في جميع البنوك المصرية والعربية والأجنبية، حيث لم تشهد الأسعار أي تغييرات عن بداية ومنتصف المعاملات المصرفية اليوم الإثنين.

وفي هذا الإطار، ترصد بوابة «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى نهاية التعاملات المصرفية اليوم، التي تتضمن جميع البنوك العاملة داخل مصر من مصرية وعربية وأجنبية، وفقًا لما أعلنت عنه المواقع الرسمية للبنوك ككل، وجاء على النحو التالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

استقرار واضح شهده سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات المصرفية داخل بنك الإسكندرية، ليسجل نحو 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلي، 19.37 جنيه لعمليات الشراء و19.43 جنيه للبيع، وذلك وفق التحديث الرسمي لكل بنك.

كما سجل سعر الدولار مع نهاية التعاملات داخل المصرف المتحد 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وبالبنك المركزي المصري 19.36 جنيه للشراء و19.46جنيه للبيع، وبلغ سعره في بنك قناة السويس 19.35 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وداخل بنك مصر سجل سعر الدولار 19.37 جنيه لعمليات الشراء و19.49 جنيه للبيع.

وببنك قطر الدولي فى نهاية التعاملات المصرفية اليوم، بلغ سعر العملة الأمريكية 19.38 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفقًا لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم

واستقر سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية في نهاية التعاملات، إذ بلغ نحو 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع، كما استقر في البنك الأهلي بنحو 5.14 جنيه للبيع، و5.17 جنيه للشراء.