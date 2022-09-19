خطوات التقديم للسكن في المدن الجامعية بالسادات.. غدا آخر موعد

تغلق جامعة السادات في محافظة المنوفية باب التقديم للسكن في المدن الجامعية غدا الثلاثاء، حسبما أعلنت في بيان سابق لها، وذلك قبل أسابيع من بدء العام الدراسي الجديد.

خطوات التسجيل للسكن في المدن الجامعية بالسادات

ويهتم الكثير من طلاب الثانوية العامة، وكذلك الطلاب الملتحقين بالجامعة بمعرفة خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة للتقديم للسكن في المدن الجامعية بالسادات قبل انتهاء الموعد المحدد، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع المدن الجامعية من خلال الرابط التالي من هنا.

2- يقوم الطالب بتسجيل البيانات الخاصة به في استمارة التقديم.

3- يستوفي الطالب البيانات المطلوبة مع تقديم المستندات التالية:

- إيصال كهرباء أو مياه أو غاز حديث باسم والد الطالب.

- صورة بطاقة الترشيح للطلاب المستجدين.

- أصل وصورة البطاقة الشخصية للطالب.

- أصل وصورة البطاقة الشخصية لوالد الطالب.

- عدد 4 صور شخصية حديثة للطالب خلفية بيضاء.

- صور شهادة الثانوية العامة وصورة الميلاد للطالب.

- صورة شهادة الحصول على لقاح كورونا.

كشف طبي شامل

4 - يقوم الطالب بطبع جميع النماذج المطلوبة منه على موقع المدن الجامعية، وهي:

- بطاقة الإقامة بالمدن الجامعية.

- ‏اعتماد قيد الطلاب.

- ‏إقرار الضامن.

- ‏تعهد الطالب وولي الأمر.

- ‏كشف طبي شامل.

5 - عقب ظهور نتيجة قبول الطالب يتوجه إلى مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية لاستكمال إجراءات التسكين.

6 - طلب مظروف الالتحاق من المختص+ الطوابع.

7 - وضع تلك النماذج في المظروف والاختام واضحة عليها.

8 - تقديم المظروف إلى الموظف المختص.