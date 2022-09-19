أسعار السكن في المدن الجامعية بالمنوفية.. 3 فئات تبدأ بـ500 جنيه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق، فتح باب التقديم للسكن في المدن الجامعية بالمنوفية 2022، لتسكين الطلاب المغتربين أو الذين يعانون من بعد المسافة أو تكلفة المواصلات، حتى يكونوا على مسافة قريبة من كلياتهم بجامعة المنوفية.

أسعار السكن في المدن الجامعية بالمنوفية

يهتم كثير من طلاب الكليات، بمعرفة أسعار التقديم للسكن في المدن الجامعية بجامعة المنوفية 2022، لمعرفة السعر الأدنى والأقل للتقديم، قبل موعد انتهاء استقبال الأوراق يوم 30 سبتمبر الجاري.

أكد هاني الزيات مدير عام المدن الجامعية بجامعة المنوفية، أن أسعار التقديم لسكن بالمدن في العام الدراسي 2022-2023، تبدأ بمبلغ 500 جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 1000 كحد أقصى، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تختلف، بسبب وجود سكن أحادي للطالب بمفرده، والذي يصل إلى 1000 جنيه، أو ثنائي بمبلغ 700 جنيه، أو ثلاثي بمبلغ 500 جنيه، وهو الحد الأقصى في الغرفة.

وأضاف الزيات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدن الجامعية بالمنوفية تتميز بالنظافة وتجهيزات شاملة على مستوى المدينة، لافتا إلى تقديم 3 وحبات يوميا داخل المدن الجامعية، للاهتمام بتغذية الطلاب، مؤكدا أن أقصى حد لسكن الغرفة 3 أفراد وهو رقم مميز جدا مقارنة بالمدن الجامعية الأخرى.

3 أماكن إقامة بالمدن الجامعية بالمنوفية

وأشار الزيات، إلى أن التقديم للسكن في المدن الجامعية بجامعة المنوفية، يشمل 3 أماكن مختلفة، أولها في مدينة شبين الكوم بجانب مجمع الكليات، والثاني في أشمون بجانب التربية النوعية، والثالث في منوف بجانب كلية الهندسة الإلكترونية.