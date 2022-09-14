مصروفات الكليات في جامعة المنوفية 2022.. تبدأ من 1100 جنيه

بدأ الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بجامعة المنوفية، منذ ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة بجميع مراحلها الثلاثة خلال الفترة الماضية، البحث عن مصروفات الكليات بالجامعة، والتي تقررها كل كلية على حدة.

وتفصلنا أيام قليلة عن بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات على مستوى الجمهورية، والتي تنطلق في شهر أكتوبر القادم، ويستعرض «الوطن» مصروفات الكليات بجامعة المنوفية خلال السطور التالية:

مصروفات الكليات بجامعة المنوفية 2022

ووفق الموقع الرسمي لجامعة المنوفية، فإن مصروفات الكليات بجامعة المنوفية تتراوح ما بين 1100 جنيه إلى 1300 جنيه في جميع الكليات النظرية، حيث تحدد الكلية المصروفات الدراسية كل عام بالتنسيق مع الجامعة، ولا توجد زيادة كبيرة على المصروفات مقارنة بالعام الماضي، بينما المصروفات بالنسبة لكليات التي يوجد بها نظام الانتساب تتراوح بين 1700 جنيه إلى 1800 جنيه في العام الدراسي الجديد.

مصروفات البرامج العملية

وتأتي مصروفات البرامج العملية في الكليات بجامعة المنوفية، ما بين 10 آلاف جنيه أو أكثر حسب البرامج الموجودة في كليات الهندسة شبين الكوم ومنوف وحاسبات ومعلومات والتجارة، حيث يوجد 3 برامج في كلية الهندسة في شبين الكوم، بالإضافة إلى وجود 3 برامج أخرى بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، كما يوجد 3 برامج أيضًا في كلية التجارة، وكذا برنامج المعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات.