«حسن وشنودة» نموذج للأمانة.. تفاصيل رد طاقم إسعاف مليون جنيه لأسرة متوفى

«حسن وشنودة» سائق ومسعف ضمن طاقم سيارة إسعاف بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، ضربا مثلاً في الأمانة والإخلاص في العمل، بعدما ردا مبلغ مليون و27 ألف جنيه، وهاتفًا محمولاً حديثًا لأسرة متوفى من مركز فرشوط بمحافظة قنا، بعدما عثرا عليها في موقع حادث سيارة، حيث كان قائدها جثة هامدة.

تسليم المبلغ لأسرة المتوفى

بحسب محضر تسليم الأمانات، الذي حصلت «الوطن» على نسخه منه، والذي حمل رقم 2946 بتاريخ 19-9-2022، والصادر عن نموذج إسعاف أسيوط، تبين أن الحادث توفى فيه شخص، يُدعى «محمود أ. ي. ج.»، ومقيم بمركز فرشوط بمحافظة قنا، وعمره 40 عامًا، وكان بحوزته مبلغ مالي قدره مليون و27 ألف جنيه، و30 جنيهًا، وهاتف محمول شخصي حديث.

وسُلمت الأمانة بمعرفة كل من شنودة معوض نخلة، مسعف، وحسن محمد حسن، سائق سيارة الإسعاف، لشقيق المتوفى «علي. أ. ي»، يعمل محاميًا حرًا، وتم التوقيع على محضر التسليم، وتسليم الأمانة أمام نائب مأمور مركز شرطة القوصية.

تفاصيل حادث السيارة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل مركز ومدينة منفلوط على الطريق الصحراوي الغربي، ووفاة قائدها «محمود. أ. ي»، 40 عامًا، وتم نقله بواسطة طاقم إسعاف مركز القوصية إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة.