سائق ومسعف يعيدان مبلغا ماليا كبيرا.. عثرا عليه في حادث بأسيوط

أعاد مسعف وسائق سيارة إسعاف، مبلغ مليون و27 ألف جنيه، وسلماه إلى مركز شرطة منفلوط بمحضر أمانة، بعدما عثروا عليه في حادث انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل منفلوط بالطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن وفاة قائدها.

بلاغ بموجود حادث انقلاب سيارة ملاكي

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول رجل متوفي، إثر انقلاب سيارته الملاكي، بمدخل مركز منفلوط بالصحراوي الغربي.

يذكر أن قوات الأمن وسيارات الإسعاف، انتقلوا إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي، ووجود قائدها جثة هامدة، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

محضر تسليم أمانة بمليون جنيه

بعدها حضر كلا من: حسن محمد حسن، سائق سيارة الإسعاف، وشنودة معوض نخلة، مسعف من طاقم طبي مركز القوصية، إلى ديوان مركز شرطة منفلوط، وحرروا محضر تسليم أمانة بمبلغ مليون و27 ألف جنيه، عثروا عليه في موقع الحادث، أثناء نقل جثة قائدها.

وتحرر محضر بالواقعة، والمبلغ المعثور عليه، وتم العرض على النيابة، التي بأشرت التحقيقات.