محمود قاسم: مهرجان القاهرة للدراما حافز أساسي لكل فنان بتقديم الأفضل

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الأولى والتأسيسية لمهرجان القاهرة للدراما، على أن ينطلق المهرجان بدورة تجريبية يوم الأربعاء الموافق21 سبتمبر الجاري، ويتمّ من خلالها تقييم الأعمال الدرامية التي شاركت في الموسم الرمضاني، وتسليم الجوائز للفائزين.

محمود قاسم يتحدث عن مهرجان القاهرة للدراما

ومن جانبه قال الناقد محمود قاسم، إن الشركة المتحدة تقدم خلال الفترة الحالية جهودا واضحة من أجل دعم صناعة الدراما، وإضفاء قيمة حقيقية للأعمال الدرامية، وإعطاء مسؤولية كبيرة لأصحاب الأعمال الدرامية بتقديم أعمال فنية أفضل، ويعتبر مهرجان القاهرة من المهرجانات الهامة التي كان من المقرر إطلاقها منذ سنوات.

وأضاف محمود قاسم لـ «الوطن»، أن صناع الدراما يحتاجون باستمرار إلى الدعم والتشجيع على ما يقدمون من أعمال درامية، والتكريم من بلدنا مصر له مذاق خاص عند الفنان، وسيكون مهرجان القاهرة للدراما بمثابة الحافز الأساسي لكل فنان بأن يقدم أفضل ما لديه، وأنا على ثقة كاملة بأن الفنان يحيى الفخراني سيقدم دورة رائعة، مشيراً إلى أنه يتوقع مهرجانا مُشرفا بالتعاون مع عدد كبير من نجوم ونجمات الفن في مصر .

مشاركة أعمال المنصات الرقمية

وعن مشاركة أعمال المنصات الرقمية في الدورات المقبلة قال الناقد الفني، فكرة مميزة للغاية، على أن تتسع الدورات المقبلة لتشمل الأعمال المصرية والعربية، مما سيخلق حالة إثراء للمجال الفني، وتعمل على تشجيع صناع الأعمال بتقديم أفضل ما لديهم خلال العام المقبل، من أجل المشاركة في المهرجان والفوز بجوائز، وكل هذا يصب في مصلحة الدراما.