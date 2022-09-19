تعرف على أبرز المكرمين في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما

أيام قليلة تتفصلنا عن انطلاق حفل جوائز مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الأولى، برئاسة الفنان الدكتور يحيى الفخراني، والذي تتجه إليه أنظار جميع صناع الدراما العربية، فمن المقرر أن تتنافس فيه أقوى أعمال الدراما الرمضانية التي عرضت العام الجاري، وتنقل قناة «dmc» الحفل مباشرة وحصريا.

أشرف زكي يكشف أبرز أسماء المكرمين

وكشف الفنان الدكتور أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أبرز أسماء المكرمين في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، حيث سيتم تكريم الفنان صلاح السعدني، والمخرج جمال عبد الحميد، والسيناريست محمد جلال عبد القوي، والمنتج ممدوح الليثي، كما سيعلن أسماء أخرى علي الهواء مباشرة أثناء نقل الحفل.

جوائز مهرجان القاهرة للدراما

كما يوجد فئات أخرى للجوائز، ومنها: «أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر»، بالإضافة إلى استحداث جائزتين «أحسن أسطى، أفضل مخرج منفذ».

أعضاء لجنة التحكيم

وتمنح هذة الجوائز بناء على تقمييات لجنة التحكيم، التي جاءت برئاسة المخرجة إنعام محمد علي رئيس لجنة تحكيم، وعضوية كل من النجم أحمد السقا، النجم محمد ممدوح، المخرج تامر محسن، النجمة صابرين، الكاتب السينمائي حاتم حافظ، المصور السينمائي سامح سليم، الملحن راجح داوود، الناقدة خيرية البشلاوي.