ناجي الشهابي: دمج المفرج عنهم في المجتمع خطوة مهمة

قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن تصريحات لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا والمسجونين بقضايا الرأي أسعده كثيرا هو وكل المهتمين بالشأن العام، إذ جرى اتخاذ خطوات جديدة بدمجهم بالمجتمع مرة أخرى، ومحاولة إعادتهم مرة أخرى لوظائفهم التي فقدوها ومواقعهم الرئيسية أو إيجاد فرص عمل جديدة لهم.

توفير فرص عمل جديدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا الوكيل، على شاشة «dmc» أن لجنة العفو الرئاسي تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الملف، وهذا يعني أن الدولة المصرية كلها وليس لجنة العفو الرئاسي فقط مهتمة بدمج هؤلاء بصفوف المجتمع مرة أخرى، شارحا أن خطوات دمج المفرج عنهم التي اتخذتها لجنة العفو اليوم عمل كان ينتظره الجميع، وهؤلاء الشباب كان لابد من محاولة احتوائهم وتوفير فرص عمل جديدة لهم وإعادتهم لعملهم ومقاعدهم الدراسية.

خطوة دمج مهمة

أشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي إلى أن خطوة دمج المفرج عنهم «مهمة»، إذ تحرم الجماعات المستهدفة من الوصول لهم، موضحا أن الإفراج عنهم ليس فقط الهدف، ولكن أن يكونوا مواطنين صالحين بالمجتمع، فلابد من تحية الدولة المصرية والرئيس السيسي ولجنة العفو التي وسعت عملها ليشمل دمج المفرج عنهم.