أسعار شنط المدارس وأنواعها في مصر 2022.. تبدأ من 75 جنيها

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2022- 2023، بدأ أولياء الأمور في البحث عن أسعار مستلزمات المدارس، وبالأخص أسعار شنط المدارس وأنواعها في مصر 2022، سواء في السوق المحلية أو على المواقع التجارية العالمية.

وفيما يلي، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار شنط المدارس وأنواعها في مصر 2022، وفق جولة في سوق العبور، وأنواع الشنط في المواقع التجارية العالمية، في السطور التالية:

أنواع الشنط المدرسية

وهناك عدة علامات تجارية وأنواع الحقائب المدرسية، التي جاءت كالآتي:

- شنطة مدرسية للجنسين مينترا بسعر 80 جنيهًا.

- شنطة مدرسية متعددة الجيوب كروسلاند بسعر 480 جنيهًا.

- حقيبة مدرسية مقاومة للمياه روضة أطفال جنيريك بسعر 275 جنيهًا.

- شنطة ظهر إس جي إيه للاستخدام اليومي، ولحمل اللاب توب بسعر 270 جنيهًا.

- شنطة ظهر للكلية للاب توب باميكا بسعر 180 جنيهًا.

- حقيبة ظهر للاب توب سبورت كيو بسعر 200 جنيه.

- حقيبة ظهر سبروكس بسعر 680 جنيهًا.

- شنطة ظهر جلد صناعي بيبي بلو للمدرسة الثانوية من كابس بسعر 1500 جنيه.

- شنطة سفر للجنسين اتش اس اوبي من هاي سييرا بسعر 1200 جنيه.

- حقيبة ظهر كابز بسعر 1250 جنيها.

- شنطة ظهر للمدرسة الثانوية من البولي يوريثان بسعر 1500 جنيه.

- حقيبة ظهر للفتيات من بلوفاري 2350 جنيهًا.

- شنطة ظهر للاب توب من ماتين، مقاومة للماء مناسبة للكلية والمدرسة بسعر 2750 جنيهًا.

- شنطة ظهر سكانسمارت مقاومة للماء للمدرسة بسعر 1800 جنيه.

- حقيبة ظهر للأطفال للأولاد المرحلة الابتدائية بلو فيري بسعر 2350 جنيه.

أرخص أسعار الشنط 2022 في سوق الفجالة

وفي سوق الفجالة، وهو يعتبر من أرخص الأسواق لبيع المستلزمات المدرسية بالكامل، جاءت أسعار الشنط وفق فرغلي عبد الله أحد الباعة في سوق الفجالة، كالآتي:

- الشنط الشعبية متوسط سعرها 75 جنيهًا.

- شنط الحضانة المخصصة للأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات، جاء سعرها ما بين 95 إلى 150 جنيهًا

- شنط الصف الأول الابتدائي تبدأ من 175 إلى 200 جنيه.

- شنط مدرسية مناسبة لطلاب الصف الرابع الابتدائي وحتى الإعدادية تبدأ من 150 جنيهًا، وتصل لـ 450 جنيهًا.

- شنطة ترولي تتضمن مقلمة ولانش بوكس وترولي، مناسبة حتى الإعدادية، ويصل سعرها إلى 550 جنيهًا.

- الشنط المدرسية لطلاب الثانوية تبدأ من 225 جنيهًا وتصل لنحو 300 جنيه.

- حقائب الظهر متعددة الاستخدامات «لحمل اللاب توب، التابلت، أو الأدوات المدرسية»، ويبدأ سعرها من 250 جنيهًا وحتى 400 جنيه.