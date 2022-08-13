«المطاعم السياحية»: استمرار خدمتي التيك أواي والدليفري طوال الـ24 ساعة

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن خدمتي الديلفري والتيك أواي بالمطاعم، مستمرة على مدار الـ24 ساعة صيفًا وشتاءً، موضحًا أنه رغم أن مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال فصل الصيف الحالي في الواحدة صباحًا إلا أن هاتين الخدمتين مستمرتين طوال اليوم.

إغلاق صالات الطعام أمام الرواد في الواحدة صباحًا خلال الصيف

وأضاف «منصور» لـ«الوطن»، أن إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية وفقًا للتوقيت الصيفي أو الشتوي يعني فقط إغلاق صالات الطعام بالمطاعم وعدم استقبال أي رواد بعد موعد الغلق، على أن تستمر المطاعم في العمل بخدمتي التيك أواي التي تعني حصول الزبون على الطعام مباشرة من المطعم ثم الانصراف، والديلفري وهو توصيل الطلبات للمنازل.

موعد العمل بالتوقيت الشتوي

وأشار «منصور» إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية ستستمر في مواعيد العمل وفقًا للتوقيت الصيفي حتى الخميس الأخير من الشهر المقبل، حيث سيتم بعدها العمل وفقًا للتوقيت الشتوي، موضحًا أن مواعيد عمل المطاعم خلال الصيف تبدأ من الخامسة صباحًا وحتى الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي، مع السماح بساعة إضافية في أيام الإجازات الرسمية وفي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وأشار إلى أن مواعيد عمل الملاهي الليلية لا تتغير صيفًا أوشتاءً، حيث تبدأ من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وهو ذات الحال بالنسبة لصالات الديسكو التي تعمل من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي.

يشار إلى أن مواعيد غلق المنشآت والمطاعم السياحية خلال فصل الشتاء، تكون من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 12 من صباح اليوم التالي، مع السماح بالمد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وبأيام الإجازات الرسمية التي تقررها الدولة.