وزير الخارجية الأردني: نتواصل مع مصر وأمريكا لمنح الفلسطينيين حقوقهم

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تتواصل مع مصر وواشنطن والسلطة الفلسطينية لمنح الفلسطينيين حقوقهم، مضيفا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم منحة لـ«عمان» بقيمة مليار و450 مليون دولار سنويا لـ 7 سنوات.

الصفدي: جزء من المنحة الأمريكية سيصرف لتأمين المياه والطاقة

وأشار الصفدي، إلى أن جزءا من المنحة الأمريكية سيصرف لتأمين المياه والطاقة ودعم الاقتصاد في بلاده، كما أن جزءا آخر سيصرف لضبط الحدود ومعالجة مشكلة اللاجئين بالأردن

وزير الخارجية: مذكرة التفاهم الرابعة ستسهم في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي

وكان الصفدي، قال في وقت سابق، إن مذكرة التفاهم الرابعة للشراكة الاستراتيجية بين بلاده والولايات المتحدة للسنوات«2023 - 2029»، والتي جرى توقيعها في واشنطن، أمس الأول الجمعة، ستسهم في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته «عمان» والعملية التنموية بشكل عام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وأوضح الصفدي، أن العلاقة مع «طهران» يجب أن تقوم على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول.

وأشار الصفدي، إلى أن مذكرة التفاهم الرابعة للشراكة الاستراتيجية مع واشنطن تتضمن دعما غير مشروط وقابل للزيادة، مضيفا في مقابلة مع قناة «المملكة» الأردنية، إن الدعم الأمريكي المقدم لبلاده جاء بعد إصلاحات اقتصادية وإدارية فرضتها الحاجة والضرورة الأردنية.

وتابع وزير الخارجية الأردني قائلا، إن الدعم الأمريكي بحسب مذكرة التفاهم يمتد لـ7 سنوات، ويبدأ العام المقبل 2023 ويتضمن قرابة 10.15 مليار دولار على مدار السنوات الـ7 المقبلة.

الصفدي: «واشنطن» تدرك دور عاهل البلاد في تعزيز الأمن بالمنطقة

وأوضح الصفدي، أن «واشنطن»، ستقدم 610 ملايين دولار على الأقل دعما مباشرا للخزينة سنويا، و400 مليون دولار بشكل سنوي للجيش، وأضاف وزير الخارجية الأردني، أن الجزء المقدم للخزينة سيساعد على تغطية أوجه الإنفاق في عدة مشاريع أعلنت الحكومة الأردنية البدء بها.

وأكد الصفدي، على مضي الأردن في إجراء الإصلاحات حتى في حال عدم وجود مذكرة ودعم أمريكي، وبرر وزير الخارجية الأردني، أن تلك الإصلاحات ضرورية لمصلحة بلاده ولمستقبلها.

وزير الخارجية: العاهل الأردني استطاع بناء علاقات متميزة مع «الكونجرس»

وأشار الصفدي إلى أن «واشنطن» تدرك دور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الكبير في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدرك أن «عمان» تتحمل أعباء كبيرة جراء الأزمات الإقليمية التي انعكست عليها بشكل واضح، بشأن اللاجئين وبأمن الحدود وإغلاق الحدود باتجاه أوروبا.

وتابع الصفدي قائلا، إن الملك عبد الله الثاني، استطاع بناء علاقات متميزة مع «الكونجرس» الأمريكي الذي يدعم الأردن ويتفهم دوره، وشدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على رسوخ العلاقات بين البلدين وتجذرها سواء مع إدارة الرئيس الأمريكي أو «الكونجرس».