نوران أبو طالب: لن أعتزل بسبب الزواج.. وأهلي تفاجؤوا باحترافي الغناء

قالت الفنانة نوران أبو طالب، إنها احترفت الغناء منذ 4 سنوات، حيث قررت أن تركز في الغناء: «والدتي هي الدكتور نسرين رشدي عميد معهد الكونسرفتوار، ووالدي أستاذ فنون مسرحية الدكتور أسامة أبو طالب، كنت أسمع كل أنواع الموسيقى بسببهما، لكن لم أفكر في الاحتراف ولم يتوقعا مني ذلك».

عملت في الأمم المتحدة

وأضافت «أبو طالب» ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني وهبة الأباصيري: «عملت في الأمم المتحدة بمكافحة الجرائم والمخدرات، لكنني فضلت الغناء على العمل في المحاماة»، مشيرة إلى أنها احترفت الغناء بالصدفة، حيث كانت مهتمة بالحصول على ورش عمل كثيرة: «كنت حريصة على إن الموسيقى تبقى في حياتي وبعدين حد كلمني عشان أشارك في حفلة مع موسيقيين مهمين جدا، وسمعني سامر جورج، عازف الجيتار وأصبحت أغني معه حتى الآن».

الفنانة فاجأت أبيها وأمها باحترافها الغناء

وتابعت الفنانة: «فاجئت أبي وأمي بأنني أصبحت مغنية، كانا يتوقعان أن أكون عازفة عود أو كمانجا أو بيانو، ولم يخطر ببالهما أنني سأصبح مغنية»، مشيرة إلى أن والدها كان وكيل وزارة الثقافة، لذلك كانت تشاهد المسرحيات معه: «مش بخاف من الجمهور بس بيبقى في رهبة، بس بخاف وقت التسجيل».

وأشارت، إلى أن «إعجاز»، آخر أغنية لها، من كلمات الشاعرة ندى الشبراوي وسامر جورج، ونوران أبو طالب، وتتحدث عن الصدف الجميلة وفقا لها: «بتتكلم عن إزاي بنقابل ناس مش متوقعين إننا نقابلهم ويغيروا حياتهم بشكل كبير، وصورتها وسط البلد والزمالك».

وحول مواصفات فتى أحلامها، قالت: «بحس إن فكرة الهدوء مهمة، والتسامح والدماغ الكبيرة اللي بتفكر، وإن يبقى في حوار ويكون مسؤول، مستحيل أعتزل عشان الجواز».