«التضامن»: إطلاق قافلة طبية شاملة بالتعاون مع جامعة الأزهر في الفيوم

وجهت التضامن الاجتماعي، بإطلاق قافلة طبية تنموية شاملة بالتعاون مع جامعة الأزهر على مدار يومين، لمركز يوسف الصديق قرية النزلة بمحافظة الفيوم.

وأكدت التضامن، في تقرير لها، أن الوزارة تتعاون في هذا الشأن مع جامعة الأزهر في إطار تقديم الدعم الخدمي والمجتمعي للقرى الأكثر احتياجًا، حيث تتضمن القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والاقتصادية التي تستهدف تنمية المواطن وتيسير تقديم الخدمات له.

إطلاق قافلة طبية تضم 11 تخصصًا طبيًا بالفيوم

ومن جانبه، أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أن هذه القافلة هي الثانية في محافظة الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تحرص الجامعة على التنفيذ والمشاركة في جميع المبادرات الرئيسية، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تضم 11 تخصصًا طبيا، و32 طبيبًا بشريًا، و15 عضو هيئة تدريس في جميع المجالات التنموية.

وشملت القافلة التي استمرت أعمالها لمدة يومين، العديد من الأنشطة والبرامج، حيث تضمنت توفير الكشف الطبي للأهالي بالعديد من التخصصات من الأطفال والنساء والتوليد والجلدية والعظام والباطنة والجهاز الهضمي وعيادات خاصة لتنظيم الأسرة والتحاليل الطبية، إضافة إلى تحويل الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة الأزهر الشريف مع توفير الأدوية.

كما وفر الهلال الأحمر المصري، اللقاحات اللازمة للتطعيم ضد فيروس كورونا للأهالي، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة دعم نفسي واجتماعي وأخرى لصحة وسلامة الأطفال، كما تم توزيع 1500 حقيبة وقائية، فضلًا عن توزيع 500 شنطة مدرسية بمحتوياتها، بالإضافة إلى كراتين غذاء.

ومن خلال برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تم تنظيم ورش تعريفية بالمشروع في القرية، وتنفيذ جلسات تحفيز على العمل إضافة إلى تسليم مشروعات متناهية الصغر لمستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

كما تضمنت القافلة، تنفيذ أنشطة زراعية وبيطرية، حيث تم توفير الرعاية البيطرية من التحصينات والعلاجات المختلفة، إضافة إلى عقد ندوات بيطرية لتوعية الأهالي، وعلى الجانب الزراعي، تم زراعة شتلات فاكهة وتنظيم الندوات الزراعية عن رعاية وإنتاج المحاصيل الزراعية.

ندوات اجتماعية للتوعية بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة

وعلى الجانب التوعوي، تم تنظيم الندوات الاجتماعية مثل مناهضة العنف ضد المرأة والتطرف وندوات التوعية الصحية والبيطرية للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الخاصة بمحو الأمية.

كما نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، ورشة عمل تحت عنوان «الدعاوى القضائية ومعايير الاستحقاق وأعمال الشكاوى والتظلمات لتكافل وكرامة»، التي عُقدت بمحافظة الإسكندرية.

وشهدت الورشة التي ضمت مديري إدارات الضمان الاجتماعي والشئون القانونية على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بالجمهورية، وكوادر العمليات الميدانية ومسئولي التظلمات بالبرنامج على مدى 6 أيام عمل، استعراض إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» والحالات المستهدفة وإجمالي الحالات المستفيدة، والهيكل الإداري الجديد لقطاع الحماية الاجتماعية ومهام إدارات الدعم النقدي والدعم العيني والبحوث والاستحقاقات في ظل متطلبات المرحلة المقبلة.

واستعرضت الورشة ما شهدته منظومة الشكاوى والتظلمات من تحديث وتطوير هدفه تحقيق سرعة الإنجاز وسرعة الاستجابة، كذلك ما شهدته المنظومة من ميكنة وتسليم بطاقات تكافل وكرامة للمواطنين بمنازلهم، بحضور محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية والدكتور وائل محمود استشاري التظلمات بالبرنامج، وحسام الزمر الاستشاري المالي لبرنامج «تكافل وكرامة»، وهيثم سيد مدير عام الشئون القانونية بالوزارة، وقام على التدريب كوادر العمل بالوزارة ومسئولى برنامج تكافل وكرامة بالوزارة.