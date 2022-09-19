مصرع نجار مسلح سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء في دمياط

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة عقار في قرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزرقا المركزي، وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء حسام الباز، مدير أمن دمياط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزرقا، يفيد بوصول حسن عبده سرور، 54 عاما، من عزبة فرج التابعة لمركز الزرقا، جثة هامدة إلى مستشفى الزرقا المركزي، إثر سقوطه من أعلى عقار تحت الإنشاء بقرية الزعاترة دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وتبين من تحريات مباحث دمياط أنه يعمل نجار مسلح في مجال المعمار، وأثناء العمل بعقار تحت الإنشاء سقط من على السقالة إثر اختلال توازنه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.