جولة مفاجئة لمحافظ دمياط على المدارس وتحويل المتغيبين إلى التحقيق

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من المدارس بمركز ومدينة دمياط في زيارة مفاجئة، للتأكد من تنفيذ الاستعدادات المطلوبة لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتضمنت الجولة مدارس الشهيد مجند البدرى ياسر صادق بدر الابتدائية بقرية شطا، والسيالة الإعدادية ومحمد صادق كرات الابتدائية بقرية السيالة، ومدرستي اللغات و عمر مكرم الابتدائية بمدينة دمياط.

وتابعت «عوض» خلال جولتها التفقدية اليوم، انضباط العاملين بتلك المدارس، وتنفيذ أعمال صيانة قبل بداية العام الدراسي أول أكتوبر المقبل، والإطلاع على خطة توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

تكثيف أعمال الصيانة والنظافة

وشددت محافظ دمياط، على تكثيف أعمال النظافة، وإتمام الصيانة المختلفة للمبانى والأثاث المدرسى، والإنارة والكهرباء ومراعاة معايير الأمان للحفاظ على سلامة الطلاب، وتوفير مصادر للتهوية واستبدال مراوح السقف بأخرى جانبية، وتنفيذ الأعمال المطلوبة للتأكد من جاهزية فناء المدارس، كما أمرت بالتنسيق فورًا مع هيئة الأبنية التعليمية لإعادة هيكلة معمل العلوم بمدرسة السيالة الإعدادية، لعدم مطابقته للمواصفات و تنظيمه بشكل يتطابق مع اشتراطات وعوامل الأمان.

تحويل المتغيبين إلى التحقيق

وقررت المحافظ تحويل المسؤولين والعاملين المتغيبين والمخالفين في المدارس إلى التحقيق، مشددة على إعادة الانضباط داخل المدارس، والتأكيد على حضور وانصراف العاملين في المواعيد المحددة، وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع الاشغالات بمحيط مدرسة عمر مكرم الابتدائية، وتكثيف حملات النظافة، وتعميمه على جميع المدارس بمراكز ومدن المحافظة.