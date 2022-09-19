بدء صرف مرتبات سبتمبر 2022 للموظفين بالدولة الأربعاء المقبل

تبدأ وزارة المالية، صباح الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022، في صرف مرتبات أكثر من 4 ملايين موظف وعامل بـ66 وزارة وهيئة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة على أن تنتهي من صرف كافة المرتبات يوم الثلاثاء الموافق 27 من الشهر الحالي.

ووفقاً لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية، في نهاية شهر يونيو الماضي أكد على موعد صرف مرتبات لثلاثة أشهر وهي: «يوليو، أغسطس وسبتمبر 2022».

الأربعاء 21 سبتمبر أول أيام صرف المرتبات

وأكد الكتاب الدوري لوزارة المالية، أن عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 تبدأ صباح الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 للعاملين والموظفين بـ33 وزارة وهيئة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة.

وتابعت وزارة المالية أن الخميس المقبل الموافق 22 سبتمبر 2022، سيبدأ العاملون والموظفون بالـ33 وزارة وجهة الأخرى في صرف مرتبات سبتمبر 2022.

3 أيام أخرى لصرف مرتبات سبتمبر 2022

وأضافت «المالية»، في الكتاب الدوري أنه حرصاً على صرف جميع الموظفين والعاملين لمرتبات سبتمبر 2022 فحددت ثلاثة أيام أخرى لصرف مرتبات الموظفين والعاملين بالـ66 وزارة وجهة تابعة للجهاز الإداري للدولة من الذين لم يتمكنوا من الصرف في الأيام المحددة سابقاً.

ونبهت وزارة المالية في الكتاب الدوري على المسؤولين بالجهات الإدارية والوزرات بإخطار العمال والموظفين بإتاحة مرتبات سبتمبر 2022، في ماكينات الصراف الآلي بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تزامنا مع عمليات صرف مرتبات الشهر بمقر الدووايين والجهات الحكومية منعا للتكدس والتزاحم.