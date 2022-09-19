«المصريين الأحرار»: دمج المفرج عنهم في الحياة الطبيعية «قمة الإنسانية»

قال النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن بيان لجنة العفو الرئاسي اهتم بدمج المفرج عنهم في الحياة الطبيعية وهو قمة الإنسانية، مضيفا أن الدمج لم يطرحه أحد من القوى السياسية وإنما هو مقترح من لجنة العفو الرئاسي بتوجيهات من الرئيس السيسي ضمن القرارات الإنسانية.

بداية مبكرة للعفو الرئاسي

وأوضح «خليل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اللجنة بدأت من قبل الحوار الوطني، ودشنها الرئيس السيسي، منذ سنوات، ولم تنشئ نتيجة لضغط من الخارج أو استجابة لأي مزايدة، مشيرا إلى أن الأحزاب ترصد حملة من الشائعات المغلوطة والكاذبة تستهدف قضايا حقوق الإنسان في مصر برغم جهود الدولة في المجال.

أهمية الوعي في الرد على الشائعات

وأشار النائب عصام خليل، إلى أننا بحاجة لحالة من الوعي ومتابعة الشائعات ورصدها والرد عليها بشكل مباشر خاصة وأنها تحرض على أمن وسلامة الوطن، وتترك الظروف العالمية وتستهدف ما يحدث في مصر دون المقارنة بالدول الأخرى.

لجنة العفو الرئاسي

وأكد النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن جهود لجنة العفو الرئاسي تزيد من ثقل وثقة الحوار الوطني، ولها نتائج إيجابية على المجتمع والمواطن، فهي تجعله يشعر بالأمان والثقة في الحوار الوطني ومدى جدية الدولة في الخطوات التي تتخذها.