التحريات: السرعة الزائدة وراء حادث تصادم بورسعيد وإصابة 9 عمال

يكثف رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد من جهودهم لمعرفة ملابسات حادث تصادم بورسعيد، الذي وقع مساء اليوم، بسبب تصادم سيارتين «ربع نقل» و«ميني باص» على طريق «بورسعيد - دمياط» أمام مصنع إنتاج المواسير، وأسفر عن إصابة 8 عمال بأحد المصانع كانوا في طريق العودة لمنازلهم بمحافظة دمياط، وتبين من التحريات الأولية أن السرعة الزائدة وراء الحادث.

رفع السيارتين من الطريق

كما وصل إلى مكان حادث تصادم بورسعيد رجال إدارة المرور لرفع السيارتين عن نهر الطريق بعد توقفه بسبب الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة بالتنسيق مع رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد لمعرفة ملابسات الحادث.

وأبدى شهود العيان على الواقعة حزنهم بسبب حادث تصادم بورسعيد، مؤكدين أن طريق «بورسعيد - دمياط» يشهد العديد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة، مطالبين بتكثيف الحملات المرورية على الطريق لضبط من يتخطى السرعة المحددة.

إخطار بوصول مصابين في حادث

كان مدير أمن بورسعيد قد تلقى إخطارا من مستشفى السلام ببورسعيد، يفيد بوصول 8 مصابين في حادث تصادم بورسعيد عن طريق سيارات الإسعاف، وتتراوح إصاباتهم بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسور.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة «محمود مصطفى محمد السيد صالح»، 31 سنة، مقيم في ميت أبو غالب بمركز كفر سعد بدمياط، و«أسماء يوسف عبد الحليم فرحات»، 25 سنة، و«إبراهيم مسعد اللبان»، 38 سنة، مقيمان بمركز دمياط، و«محمد علي مصطفى نعمة الله»، 38 سنة، و«رضا مصطفى محمد السيد صالح»، 31 سنة، و«محمد متولي الشرباصي محمد»، 30 سنة، و«محمود حمادة محمد محمد معوض»، و«عبده محمد محمد إبراهيم»، 36 سنة، مقيمون بميت أبو غالب مركز كفر سعد.