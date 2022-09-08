إنشاء جهاز «مدينة إسنا الجديدة» لتنمية 7671 فدانا في الأقصر

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على إنشاء جهاز مدينة من المستوى التنظيمى (ب)، بمسمى «جهاز تنمية مدينة إسنا الجديدة».

وأوضح القرار أن الجهاز، يتولى تنمية المساحة المنضمة لولاية الهيئة بمقتضى القرار الجمهورى رقم (264) لسنة 2022، بتخصيص نحو 7671 فدانا، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد «مدينة إسنا الجديدة»، واعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، الذى قمة وظائفه من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.

موقع مدينة إسنا الجديدة

أشار وزير الإسكان، إلى أن الموقع المقرر لإقامة «مدينة إسنا الجديدة» يقع على الضفة الغربية لنهر النيل، على طريق «القاهرة - أسوان» الصحراوي الغربي مباشرة، ويَحُد الموقع من الشرق، مدينة إسنا القائمة، ومن الغرب والشمال والجنوب، الظهير الصحراوي لمحافظة الأقصر، ويبعد الموقع 100 كم عن مدينة الأقصر، وحوالى 120 كم عن مدينة طيبة الجديدة.

أضاف الوزير، أن القاعدة الاقتصادية للمدينة، تعتمد على الصناعات التحويلية، وصناعة التعبئة والتغليف والحرف اليدوية، وتقدر فرص العمالة المتوقع توفيرها بالمدينة بنحو 137 ألف فرصة عمل، وعدد السكان المتوقع أن تستوعبه المدينة يتخطى 900 ألف.

مضاعفة المساحة العمرانية إلى 14%

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تعمل فى الفترة الأخيرة، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، ويتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7% إلى 14%، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتوفير فرص الاستثمار، وفرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد.