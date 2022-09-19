سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم.. الملاذ الآمن للاستثمار

يسعى قطاع كبير من المواطنين، لشراء سبائك الذهب للحفاظ على قيمة الأموال، في ظل زيادة التضخم وتدهور الاقتصاد، فشراء الذهب يعد الملاذ الآمن لراغبي الاستثمار وتجنب التعرض لانخفاض قيمة الأموال، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الدولار مقارنة بالجنيه في البنوك المصرية.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر سبيكة الذهب في مصر، حيث ذكرت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وأسواق الذهب المحلية والعالمية، أن الاستثمار في الذهب هو أفضل وسيلة يمكن المحافظة بها على قيمة أموال المستثمر، ونصحت بشراء السبائك على وجه الخصوص.

سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم

وقال رأفت نمر صاحب أحد محلات الذهب في سليمان جوهر، إن سبيكة الذهب يتم صنعها من جرام الذهب عيار 24، وتختلف أحجامها من جرام حتى كيلو، ويقبل المواطنون على سبيكة الذهب وزن 31 جراما ووزن 50 جراما ووزن 100 جرام، بشكل أكبر من باقي الأحجام، حيث أن جرام الذهب عيار 24 اليوم سجل 1275 جنيهًا، ويتم حساب سعر السبيكة بضرب وزنها في سعر الجرام في اليوم الذي تقرر الشراء به، فعلى سبيل المثال سعر سبيكة الذهب 50 جراما يسجل 63770 جنيهًا اليوم مع إضافة المصنعية.

نصائح لشراء سبائك الذهب

وأوضح «نمر» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن شراء السبائك يعد الاختيار الأفضل في حال الرغبة للاستثمار في الذهب، ويرجع ذلك لمصنعيتها القليلة مقارنة بباقي المشغولات الذهبية، ونصح المواطنين بضرورة شراء السبائك من مكان معروف والتأكد من الأختام، مع ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية من البائع لضمان حقك، مؤكدا أن شراء سبائك الذهب يكون مضمونًا بدرجة كبيرة.

ونصح صاحب أحد محلات الذهب في سليمان جوهر، بشراء سبائك الذهب في الوقت الحالي، فهو الأفضل حيث أن سعر الذهب يشهد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالفترة السابقة، إلى جانب أنه الملاذ الآمن للحفاظ على الأموال دائمًا وأبدًا.