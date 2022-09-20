مدير مؤسسة بلندن: إليزابيث عملت على زيادة شعبية ونفوذ بريطانيا حول العالم

قال عمار وقاص، مدير مؤسسة جونسس للأبحاث في لندن، إن فترة جنازة الملكة إليزابيث كانت مرحلة لإعادة التفكير ودراسة الأمور بهدوء، وسمحت فترة الـ10 أيام للناس إعادة التفكير في المشكلات التي تعاني منها الدولة، وبريطانيا استغلت الفترة في توعية الناس وتعزيز حبهم لبلادهم بمظاهر العزاء الملكية.

زيادة شعبية ونفوذ بريطانيا حول العالم

وأوضح «وقاص» في مداخلة عبر الفيديوكونفرانس لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أن العائلة الملكية عملت على زيادة شعبية ونفوذ بريطانيا حول العالم، وقامت بزيارات دولية ومنها الدول العربية لضمان أكبر عدد من الداعمين والمحبين للمملكة، لافتا إلى أن الحضور العالمي لجنازة الملكة يعبر عن تذكير للدور الذي تلعبه الأسرة المالكة في تمكين نفوذ بريطانيا حول العالم.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وأشار عمار وقاص إلى أن اللحظة التي توفت فيها الملكة كانت لحظة حرجة بانتقال السلطة لحزب المحافظين، وثقة الناس الكبيرة بالحزب، لافتا إلى أن بريطانيا قد خرجت من الاتحاد الأوروبي وأثر ذلك على الاقتصاد البريطاني وأثار أزمات كبرى ومنها أزمة الوقود وغياب سائقو الشاحنات.

تنظيم جنازة إليزابيث

وأكد أن بريطانيا تسهم في الضغط على روسيا لحل أزمة الغاز، ولم تبدأ بعد الحكومة البريطانية في حل المشكلة بمشاركة الجمهور، ولكن مازالت أمامهم الفرصة لدراسة الأمر من جديد، موضحا أن تنظيم جنازة إليزابيث له تأثير عالمي خاصة وأن الحدث أصبح الأهم عالميا ونجح بنسبة 100% دون أخطاء تذكر.