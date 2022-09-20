تعرف على نصائح إليزابيث الثانية لزوجة ملك الأردن.. «انتبهي للتفاصيل الصغيرة»

كشفت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن سبب العلاقة الوطيدة بين العائلة الملكية في الأردن والعائلة الملكية في بريطانيا بالتزامن مع حضور ملكة الأردن وزوجها الملك عبدالله الثاني جنازة الملكة إليزابيث الثانية بالأمس في بريطانيا ضمن قيادات عالمية عديدة.

علاقة ملك الأردن بملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية

وقالت الملكة رانيا في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية: «العلاقات بين العائليتن الملكيتين في البلدين تعود إلى عدة عقود وامتدت لعدة أجيال حيث صعد جلالة الملك حسين وجلالتها (الملكة إليزابيث) إلى العرش في عام 1952، وتمتعا بما يقرب من 50 عامًا من الصداقة الحميمة التي تميزت بتجربتهما المشتركة كملوك».

علاقة وطيدة عبر مختلف الأجيال

وأكدت الملكة أن زوجها الملك عبدالله ورث علاقة وطيدة تعتز بها مع ملكة بريطانيا الرحلة وكذلك الأمير تشارلز الثالث والملك القريبة كاميلا مشيرة إلى أن ابنها الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين قريب من الأمير وليام وهذا يؤكد أن العلاقة ممتدة بين مختلف الأجيال في ظل قيم مشتركة بين العائليتين الملكيتين في البلدين، وترى أن الملك تشارلز لديه فهم عميق لمنطقة الشرق الأوسط ويحترمها بشكل معمق واصفة الملك الجديد بأنه «رجل حكيم جدًا».

نصائح حصلت عليها

وأشارت الملكة رانيا إلى أن الملكة الراحلة وجهت لها نصائح عند أول لقاء جمع بينهما وتركزت النصحية حول ضرورة أن تكون موجودة دائما ولديها انضباط وإحساس بالواجب بجانب الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة.

ماذا تعني ملكة بريطانيا بالنسبة لها

وواصلت حول ملكة بريطانيا الراحلة: «بالنسبة لي، لقد كانت مجسدة للخدمة العامة، إنها امرأة تعهدت ببذل حياتها لخدمة الشعب، ولم تفشل أبدًا في الوفاء بهذا الوعد لمدة 70 عامًا».