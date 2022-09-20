كيفية دفع أقساط شقق سكن لكل المصريين 3 لمتوسطي الدخل.. تبدأ من 529 جنيها

منذ الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة يبحث المواطنون عن كيفية دفع أقساط شقق مشروع سكن لكل المصريين 3 لمتوسطي الدخل والمتوفرة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، حبث تبلغ قيمة الوحدة وفق النموذج الاسترشادي الذي تم طرحه في كراسة الشروط بسعر 207 آلاف جنيه للوحدة، ومع إضافة الصيانة تبلغ قيمة الوحدة 217 ألفا و350 جنيها.

أقساط شقق سكن لكل المصريين 3 لمتوسطي الدخل

وبحسب كراسة الشروط التي تم الإعلان عنها، فقد تم تحديد عدد من الطرق لدفع أقساط شقق مشروع سكن لكل المصريين 3 لمتوسطي الدخل والتي يتراوح بين 6 آلاف جنيه و14 ألف جنيه في النموذج الاسترشادي، وتتراوح الأقساط بين 529 جنيها، وحتى 1033 جنيها ويتم وفقا للأنظمة التالية:

أولا: تقسيط بسعر عائد 3% لمدة 20 عاما، قيمة القسط الشهري 1033 جنيها للدخل من 6 آلاف جنيه وحتي 14 ألف جنيه .

ثانيا: نظام تقسيط بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما، قيمة القسط الشهري 785 جنيهاً للدخل من 6 آلاف جنيه، وحتي 14 ألف جنيه .

ثالثا: نظام تقسيط بسعر عائد 3% لمدة 20 عاما قسط متغير بنسبة 7% لمدة 7 سنوات، حيث بلغت قيمة القسط الشهري 714 جنيها للدخل من 6 آلاف وحتي 14 ألف جنيه .

رابعا: نظام تقسيط بسعر عائد 3% لمدة 30 عام قسط متغير بنسبة 7% لمدة 7 سنوات، وبلغت قيمة القسط فيه 529 جنيها للدخل من 6 آلاف جنيه وحتي 14 ألف جنيه .

محافظات متوفر بها شقق الإسكان لمتوسطي الدخل

وحددت وزارة الإسكان موعد الثاني من أكتوبر المقبل لفتح الباب لحجز شقق الإسكان 2022 من مشروع سكن لكل المصريين 3 وحتى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، وأشارت كراسة الشروط أنه يتم تحديد أقساط شقق مشروع سكن لكل المصريين 3 والتي تم طرحها في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية .

ووفق كراسة شروط سكن لكل المصريين 3 ، فإن المحافظات التي تم توفير فيها شقق الإسكان للإسكان المتوسط هي محافظات: أسوان والفيوم وسوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وقنا والشرقية والمنوفية والإسماعيلية وشمال سيناء ومطروح والجيزة والبحيرة.