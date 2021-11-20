3 طرق لمعرفة نتيجة فرز طلبات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» فور إعلانها

يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإعلان نتيجة فرز طلبات حجز شقق المرحلة الثانية، من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة الاستعلام الميداني، حيث ينتظر حاجزو الشقق، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وحتى يستطيع المواطنون الذين تقدموا لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح، الحصول على نتيجة الفرز، ومن ثم معرفة المرحلة المقبلة التي تلحق بإعلان النتيجة، سواء الفوز أو رفض الطلب، تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، طرق معرفة نتيجة فرز طلبات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقًا لما صدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

طرق الاستعلام عن نتيجة فرز طلبات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عقب الانتهاء من عملية الفرز والاستعلام لطلبات الحجز المقدمة للصندوق، يتم إعلان نتيجة الحجز وأسماء الفائزين، عن طريق إرسال رسالة نصية إلى هواتف جميع الحاجزين، الذين سجلوها عبر استمارة الحجز التي تمّ رفعها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الإلكتروني للصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويتمّ إرسال نتيجة الفرز لجميع الحاجزين بالمشروع السكني، سواء الفائزين أو الذين تمّ رفض طلب الحجز الخاص بهم، كي يستطيع كل متقدم للحجز معرفة موقفه من الحجز.

يمكن الاتصال على رقم 090071117 من أي خط أرضي

وتسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أتاح الصندوق عددا من أرقام الهواتف، للتواصل خلالها مع الصندوق، والاستفسار عن أي شيء، بجانب الاستعلام عن حالة طلب الحجز، 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول، و090071117 من أي خط أرضي.

كما يمكن لجميع حاجزي شقق «سكن لكل المصريين 2»، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتسجيل الرقم القومي وكلمة السر، ومن ثم الاستعلام عن حالة الطلب.