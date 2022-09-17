تفاصيل شقق سكن لكل المصريين 3 بالغربية.. الأماكن والأسعار

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من الوحدات السكنية، كاملة التشطيب، للمواطنين من منخفضي ومتوسط الدخل.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة رئيس الجمهورية، سكن لكل المصريين، داخل عدد من المحافظات، منها محافظة الغربية، تم طرح شقق لمنخفضي الدخل بمساحة 90 مترا مربعا، في مدينة المحلة، وسمنود.

أسعار الوحدات السكنية

يبحث الكثير من المواطنين وخاصة محدودي الدخل، من محافظة الغربية، عن أماكن وأسعار الوحدات السكنية، التي طرحتها الدولة بأسعار مخفضة، وجاءت الوحدات السكنية، المطروحة في مدينة المحلة، وسمنود، بمساحة 90 متر مربع، وجاء سعر بيع الوحدة السكنية 207 آلاف جنيه، بخلاف 5% من سعر البيع كمبلغ للصيانة، علي أن يكون مقدم الحجز 15 ألف جنيه، و255 جنيها مصاريف إدارية.

شروط الحجز

جاءت شروط الحجز في الوحدات السكنية، كالآتي:

- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصريا الجنسية، ألا يقل سن المتقدم من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

- ألا يزيد سن المتقدم منخفض الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان.

- ألا يزيد سن المتقدم من متوسط الدخل عن سن المعاش المقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2019 في تاريخ نهاية مدة القرض تحدد وفقا للدراسة الانتمائية للجهة الممولة.

- ألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمده تصل إلى 30 عاما حسب الموافقة الائتمانية.