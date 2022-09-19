لو الرقم السري لبطاقة التموين ضاع أعمل إيه؟.. إليك الخطوات

«لو الرقم السري لبطاقة التموين ضاع أعمل إيه؟.. بهذه العبارة يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية استعادة الرقم السري لتمكنهم من صرف الحصص والمقررات المخصصة لهم.

وبشأن ذلك، حددت وزارة التموين خطوات معرفة الرقم السري لبطاقة التموين، حتى يتمكن المواطن من تفعيل بطاقة التموين وصرف السلع التموينية كل شهر.

ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الخطوات والضوابط من أجل معرفة الرقم السرى أو استعادته في أي وقت، للتيسير على المواطنين لضمان معرفة الرقم السري لبطاقة التموين والحفاظ عليه، وذلك حال إصدار بطاقة تموين جديدة، أو استخراج بدل فاقد أو تالف.

الرقم السري

وفيما يتعلق بالرقم السري لبطاقة التموين من أجل تفعيل بطاقة التموين سواء الصادرة حديثا أو الصادرة كبديل عن الفاقد أو التالف، لابد من حفظ الرقم السري المرسل من الوزارة عبر الهاتف المحمول المسجل على منظومة الدعم التمويني للمواطن.

ولمعرفة إجراءات استعادة الرقم السري لبطاقة التموين، يرجى اتباع الآتي:

خطوات الحصول على الرقم السري

- في حالة وجود رصيد في الخط ترسل رسالة على رقم «91237».

- إرسال رسالة بها رقم 1 إلى الرقم «9136» في حالة عدم وجود رصيد.

- تقوم وزارة التموين بإرسال رسالة على نفس رقم الهاتف بها الرقم السري للبطاقة.

- يقوم المواطن من خلال هذا الرقم بالعمل على تفعيل البطاقة وبدء صرف السلع والمقررات التموينية الشهرية.

- تفعل بطاقة التموين بعد إرسال الرقم السري، حتى يقوم المواطن بصرف حصة الخبز اليومية المحدد للبطاقة على حسب عدد أفرادها.

وأكدت وزارة التموين أنه يجرى صرف السلع والمقررات التموينية الشهرية التي تخصصها الحكومة ممثلة في وزارة التموين للمواطنين المقيدين بمنظومة الدعم التمويني، والذي يبلغ عددهم 64 مليون مواطن مقيد بمنظومة الدعم.