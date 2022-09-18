استمرار تسجيل رقم موبايل بطاقة التموين على موقع دعم مصر لنهاية الشهر

يستمر موقع دعم مصر في تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022، وذلك عبر الرابط الرسمي له، والذي خصصته وزارة التموين والتجارة الداخلية لأصحاب البطاقات التموينية، ممن تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز، تفيد بضرورة تسجيل رقم موبايل على البطاقة، بشرط أن يكون مسجلا باسم رب الأسرة في إحدى شركات الاتصالات الأربعة الموجودة في مصر.

خطوات تسجيل رقم الموبايل

وفي خطوات بسيطة عبر رابط موقع دعم مصر الرسمي يستطيع المستفيد من الدعم تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022، باتباع الخطوات التالية:

1- تصفح رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنا.

2- ملء الخانة الخاصة برقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقما مدونين على كارت البطاقة الذكي.

3- كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربعة.

4- تظهر رسالة إلكترونية بقبول الرقم أو مراجعته على السيستم الإلكتروني، أو برفض الرقم إذا كان غير مسجل باسم صاحب البطاقة.

مد مهلة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022 حتى نهاية سبتمبر

ومؤخرا، أقر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد مهلة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين 2022، ليستمر تسجيل الرقم حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، بدلا من المهلة التي كان مقررا لها نهاية أغسطس الماضي، وذلك من أجل التيسير على أصحاب البطاقات التموينية ممن لم يسجلوا الرقم حتى الآن.

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، عند خطوة تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية، أن يكون الرقم مسجلا باسم رب الأسرة فقط في شركات المحمول، إذ يتم رفض الرقم إذا كان مسجلا باسم أيا من أفراد الأسرة، باستثناء فقط كبار السن فوق 65 عاما والسجناء، حيث أقرت الوزارة قبول تسجيل رقم مسجل باسم أفراد أسرهم، طبقا لتوجيه وزاري باستثناء هذه الفئات فقط.