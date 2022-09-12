تحويل بطاقة التموين من محافظة لأخرى 2022.. اعرف الخطوات والشروط

يضطر الكثيرون في بعض الأحيان إلى تغيير محل إقامتهم بين المحافظات المختلفة، لأسباب متعددة، ما يسبب لهم مشكلة في الحصول على الخبز المدعم أو السلع التموينية، لعدم صرفها لهم في المحافظة الأخرى، ويضطرون إلى تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى، وفقاً لبعض الشروط والضوابط التي حددتها وزارة التموين في بيان سابق لها.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن خطوات وشروط تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى 2022، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

هل يمكن صرف التموين من أي محافظة 2022؟

وحول الإجابة على سؤال هل يمكن صرف التموين من أي محافظة 2022، فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق، عن صرف الخبز لأهالي محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، في محل إقامتهم فقط، بعدما صدر قرار فصل صرف الخبز جغرافياً في محافظات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تقييد صرف التموين في كل محافظة تتبع لها البطاقة التموينية فقط.

طريقة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى2022

وحول خطوات تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى 2022، فقد كشفت الوزارة في بيان سابق، أنّ طريقة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، يتم من خلال طريقتين، كالتالي:

1- إلكترونياً من خلال بوابة مصر الرقمية.

2- من خلال مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات.

نقل التموين من محافظة لأخرى إلكترونياً

وفيما يخص خطوات نقل التموين من محافظة لأخرى إلكترونياً، فإنّها تتم وفقاً للخطوات التالية:

1-الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- الدخول على التموين وتسجيل الدخول بالحساب.

3- اختيار نقل من محافظة إلى أخرى.

4- الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

5- اختيار كلمة «التالي».

6- تحديد المحافظة التي يرغب في النقل إليها.

7- اختيار مكتب التموين والإدارة التموينية في المحافظة التي يرغب في الانتقال إليها.

8- اختيار البدال حسب مكتب التموين.

9- اختيار «التالي»، وسيتم التأكيد بإرسال طلب تحويل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.

شروط نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

واشترطت وزارة التموين، تغيير محل السكن في البطاقة الشخصية كشرط لنقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى.