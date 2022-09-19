مصرع سائق «توك توك» صدمه قطار في بيلا بكفر الشيخ

لقي سائق «توك توك» مقيم في مساكن الديبة بمدينة بيلا بكفر الشيخ، مصرعه مساء اليوم الأحد، دهساً تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديدية.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول «نبيل.ع . ع»، 54 سنة، مقيم بمساكن الديبة، إلى مستشفى بيلا المركزي جثة هامدة.

مصرع شخص دهسه قطار

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، أنه أثناء عبور المتوفى لشريط السكة الحديد مترجلاً من معبر غير قانوني بناحية مساكن الديبة بمدينة بيلا، صدمه القطار رقم 814 القادم من محطة شربين إلى محطة كفر الشيخ، ما أدى لحدوث إصابته ووفاته.

لا توجد شبهة جنائية في الوفاة

وبانتداب مفتش الصحة المختص لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، أكد أن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف داخلي في المخ، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2011 لسنة 2022، إداري قسم شرطة بيلا، وأُخطرت جهات التحقيق.