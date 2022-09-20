إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

شهد طريق أسيوط الدائري عند معهد الشيخ عثمان الأزهري بمنطقة المعلمين التابعة لمركز حي غرب أسيوط، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل نتيجة السرعة الزائدة، ما تسبب في إصابة شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت إخطارًا من رئاسة حي غرب أسيوط، بورود بلاغ من بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدائري أمام معهد الشيخ عثمان الأزهري بمنطقة المعلمين ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وسيارات الإسعاف وضباط قسم أول أسيوط، ورجال المرور، وتبين وقوع حادث التصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ربع نقل تحمل إحدهما أرقام «ي س ج-5431» ونتج عن الحادث إصابة كل من «م. ع.م»، من قرية ريفا التابعة إلى مركز أسيوط، و«ع.م. ع»، من منطقة غرب البلد وتم تحويلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير السيارة الربع نقل تصادمت بها السيارة الميكروباص من الخلف نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى إصابة شخصين وتم تحويلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة، وقام رجال المرور بتسيير حركة المرور ورفع آثار الحادث.