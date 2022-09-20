محمد عدلي مؤلف «يحيى وكنوز»: ملوك مصر القديمة لهم قصص درامية رائعة

استضافت الفنانة القديرة إسعاد يونس، اثنين من صناع مسلسل الكارتون «يحيى وكنوز»، الكاتب محمد عدلي ومدير فريق الجرافيك رامي عيد، وذلك خلال حلقة الاثنين من برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc».

قصة مسلسل يحيى وكنوز

وقال محمد عدلي، مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»، إن القصة بدأت بعد اتصال تليفوني مع إسلام عبدالحكيم المنتج الفني للمسلسل، والذي طلب منه تقديم مشروع هادف للطفل يحترم عقليته والمفردات التي يستخدمها، لافتًا إلى أنه بدأ العمل على فكرة والثانية حتى أرسل له رسالة عبر تطبيق واتساب قائلًا: «إيه رأيك في طفل فضولي طلع في رحلة مع المدرسة بتاعته لحفل موكب المومياوات والفضول خلاه يدخل جوة عربة ملكية لأي ملك من الملوك وفجأة الملك ده فتح عينيه».

وأشار إلى أن الفكرة نالت إعجاب المنتج الفني وطلب عمل معالجة لها، وبالفعل بدأوا العمل عليها وتحولت المعالجة لحلقات، لافتًا إلى أنهم استعانوا بمصححين تاريخيين لاختيار الملوك، حيث تم اختيارهم من قصص درامية كثيرة للملوك، مؤكدًا أن ملوك الدولة المصرية القديمة «كيمت» لهم قصص درامية رائعة في توليهم الحكم وإنهاء حياتهم، مشددًا على أن الحلقات تمت مراجعتها تاريخيًا بشكل دقيق.

وأشاد بأبطال المسلسل «ياسر جلال وأحمد السقا وأحمد العوضي وعصام السقا وإسعاد يونس وسامي مغاوري وأشرف عبدالباقي».