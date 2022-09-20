تشديدات أمنية قبل بدء أولى جلسات محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة الإبراشي

يشهد مجمع محاكم جنايات الجيزة في «الكيلو 10 ونص»، تشديدات أمنية قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد إعطائه أقراصا غير متداولة في علاج فيروس كورونا.

الطبيب المعالج أصر على استمرار علاج الإبراشي بنفس الدواء

وفي منتصف يناير الماضي، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد أن تقدمت زوجته بعريضة للنيابة العامة تفيد أنه رغم نتائج الفحوصات الخاصة بزوجها بينت أنه مصاب بالتهاب وتليف في الرئتين، إلا أن الطبيب المعالج له أصر على استمرار علاجه بنفس الدواء.

محاولة علاج الإبراشي لمدة سنة كاملة

وأضافت زوجة الإبراشي في العريضة المقدمة للنيابة العامة، أن الطبيب المتهم ادعى اختراعه للعلاج الذي كان يمنحه لزوجها، ولكن المتوفي كان يتواصل مع أطباء آخرين وعلى إثر ذلك دخل المستشفى بعد إصابته بنسبة عالية من الفشل الرئوي وتليف، وأن الأطباء حاولوا علاجه على مدار سنة كاملة ولكن دون جدوي وتوفي بمضاعفات العلاج الذي كان يتناوله.