تراجع أسعار الغاز الطبيعي لأدنى مستوى في الاتحاد الأوروبي

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي مرة أخرى إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من شهرين، إذ تكثف الدول جهودها لتخفيف أزمة الطاقة مع بدء موسم التدفئة التي على بعد أقل من أسبوعين، وفقا لما أوردته صحيفة «بلومبرج» الأمريكية.

انخفاض الأسعار بنسبة 8.8%

وانخفضت الأسعار القياسية بنسبة 8.8٪ يوم الاثنين، لتمديد انخفاض الأسبوع الماضي، فيما تخطط ألمانيا والمملكة المتحدة وآخرون لإنفاق المليارات لتخفيف اعتمادهم على الواردات الروسية، وإنقاذ شركات الطاقة المحلية، وتحديد الأسعار لتخفيف الضغوط على الشركات والأسر.

وأثنى محللون في شركة «تايمرا إنيرجي» على وضع أسعار الطاقة في أوربا، حيث قالوا: «بدأ الوضع في أسواق الطاقة الأوروبية في التحسن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حيث تشكلت إجراءات السياسة وظهرت أدلة متزايدة على استجابة الطلب الناجمة عن الأسعار».

اقتراحات المفوضية الأوربية لحل الأزمة

وفي نفس السياق، تستمر المناقشات حول مقترحات المفوضية الأوروبية للمساعدة في تقليل تأثير الأزمة؛ ولنجاح هذه المناقشات تحتاج المفوضية إلى توقيع الدول الأعضاء. وتشمل خطط المفوضية جمع 140 مليار يورو من الضرائب المرتفعة على شركات الطاقة، والقيود الإلزامية على استخدام الطاقة خلال ساعات الذروة وزيادة السيولة.

ويُنظر إلى قرار ألمانيا بالسيطرة على مصفاة النفط الألمانية التابعة لشركة Rosneft PJSC الروسية على أنه الخطوة الأولى في إصلاح شامل قد يمنح برلين مزيدًا من السيطرة على قطاع الطاقة في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الألمانية تجري أيضًا محادثات لتأميم أكبر مستوردي الغاز في ألمانيا، بما في ذلك Uniper SE و VNG AG.

اكتشاف فاعلية الإجراءات مع بداية موسم الشتاء

تعمل المملكة المتحدة على تطوير خطة قد تخفض معدلات الطاقة إلى النصف للعديد من الشركات، كجزء من حزمة دعم بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) يتم الموافقة عليها من قبل رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس، بينما تريد فرنسا الحد من ارتفاع أسعار الطاقة للأسر، وهي خطوة ستكلف الحكومة 16 مليار يورو في عام 2023، وفقًا لوزير المالية برونو لو مير.

وسيتم اختبار فعالية هذه الإجراءات مع بدء موسم الشتاء في أوروبا وسيركز التجار على مستويات تخزين الغاز. جدير بالذكر أن المخزونات الأوروبية ممتلئة بنحو 86٪، وهي أعلى بقليل من متوسط الخمس سنوات، وفقًا لشركة Gas Infrastructure Europe.