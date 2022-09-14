انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالإسماعيلية أثناء استحمامه مع أصدقائه

عثر أهالي قرية أبو سلطان في الساعات الأولي من صباح اليوم، على جثمان طفل تعرض للغرق في ترعة الإسماعيلية السويس أمس، خلال استحمامه مع بعض الأطفال، وتحفظت الشرطة على جثمان الطفل لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة.

تلقي البلاغ

وتلقي اللواء اللواء محمود عاشورمدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد غرق طفل يدعي «محمود ،أ. ب» 12 سنة، طالب في الصف الأول الاعدادى، أثناء استحمامه فى ترعة السويس بعزبة العقادة التابعة لمركز ومدينة فايد، واختفاء الجثمان.

وشهدت القرية توافد عدد كبير من الأهالي والشباب، للمشاركة في أعمال البحث عن جثمان الطفل الغريق على مدار الساعات الماضية، خاصة مع حلول الليل وظلام الترعة بالكامل.

ووجه اللواء محمود عاشور، قوات الإنقاذ النهري بالانتقال والبحث عن جثة طفل الإسماعيلية الغريق، التي استمرت نحو 18 ساعة متواصلة، إلى أن ظهر الجثمان على سطح مياه الترعة واستخراجه فجر اليوم.

التحفظ على الجثمان

ونقل مرفق إسعاف الإسماعيلية جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى فايد المركزي لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة، وانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأكد والد الطفل في محضر الشرطة، أنّ نجله كان يلهو مع بعض الأطفال، وسحبه تيار المياه إلى منطقة تعرض فيها للغرق واختفي الجثمان لساعات.