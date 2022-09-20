أوكرانيا تعلن تدمير 5 طائرات بدون طيار روسية

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تدمير طائرة هجومية روسية من طراز «سو 25» و 5 طائرات بدون طيار، وصاروخ موجه من طراز«كيه أتش 59»، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قالت جمهورية «لوجانسك» الشعبية، إن القوات الأوكرانية، أطلقت 4 صواريخ «هيمارس» أمريكية على مدينة «الشيفسك» بالجمهورية.

مسؤول عسكري أمريكي: «موسكو» لم تتمكن أبدا من فرض تفوق جوي على «كييف»

من جانبه،أوضح قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، الجنرال جيمس هيكر، أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت حوالي 55 طائرة مقاتلة روسية منذ بداية الحرب في 24 فبراير الماضي، مضيفا في مؤتمر الطيران والفضاء والفضاء الإلكتروني بـ«واشنطن»، إن ضربات «موسكو» الأولية في أواخر فبراير الماضي فشلت في تدمير الدفاعات الجوية.

وأشار هيكر، إلى أن «موسكو» لم تتمكن أبدا من فرض تفوق جوي على «كييف»، موضحا أن بعد 6 أشهر من الحرب، نادرا ما تحلق الطائرات الروسية في عمق أوكرانيا، وتطلق صواريخ بعيدة المدى.

الخارجية التركية: «أنقرة» تعمل مع «موسكو» لتمديد اتفاق الحبوب

بدوره، قال نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن «أنقرة» تعمل مع «موسكو» لتمديد اتفاق الحبوب. وكانت أوكرانيا وروسيا، وقعتا في 22 يوليوالماضي، بمدينة «إسطنبول» التركية، اتفاقين منفصلين مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أشارت في بيان، أمس الاثنين، إلى انطلاق 6 سفن شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في إطار «اتفاق إسطنبول».