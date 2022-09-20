القوات الأوكرانية تقصف «لوجانسك» بصواريخ «هيمارس» الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام روسية، قصف القوات الأوكرانية، «لوجانسك» بصواريخ «هيمارس» الأمريكية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أشار نائب وزير الشؤون الداخلية الأوكراني يفيني يينين، خلال لقاء تلفزيوني، إلى استخراج 52 جثة بينها أطفال بالقرب من «إزيوم» في«خاركيف» شمال شرقي البلاد، العديد منها يحمل علامات مثل كسر في الأضلاع ، وكسر في الجماجم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الاوكرانية.

أوكرانيا: مشاركة 1000 ضابط شرطة في تنفيذ إجراءات لاستعادة النظام

وأضاف يينين، أن أكثر من 1000 ضابط شرطة، يشاركون في تنفيذ إجراءات تهدف إلى استعادة النظام العام والأمن داخل المناطق التي تمت استعادة السيطرة عليها في «خاركيف».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت «كييف» العثور على أكثر من 440 قبرا وعلى مقبرة جماعية، في غابة عند أطراف مدينة «إيزيوم»، فيما استنكرت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أكاذيب أوكرانيا حول العثور على مئات الجثث في المدينة الواقعة شرقي البلاد.