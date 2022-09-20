10 معلومات عن حياة وفاء عامر: خريجة آداب عربي وليها 4 إخوات بنات

حلت الفنانة وفاء عامر ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع عبر فضائية «الحياة» في لقاء تحدثت خلاله عن حياتها الشخصية منذ طفولتها وبدايات دخولها الوسط الفني، وزواجها من المنتج محمد فوزي وعلاقتها بشقيقاتها وأمها ووالدها الراحل.

وتنشر «الوطن»، أبرز ما ذكرته وفاء عامر، خلال اللقاء حيث جاء كما يلي:

البداية كانت بإعلانات

1- البداية كانت إعلان لتنظيم الأسرة مع الفنانة كريمة مختار.

2- أنا خريجة آداب عربي وذاكرت لابني لحد ما بقى في سنة ستة ابتدائي.

3- ماليش أخ ولد وأنا البنت الكبيرة ولازم أبقى الولد والبنت والست والراجل.

4- إحنا 5 بنات وفاء، نجلاء، هالة، داليا وآيتن وماما بعتبرها بنتي الكبيرة.

5- أصعب اللحظات في حياتي يوم ما أبويا مات وساعتها حسيت إن شعري أبيض بدري وإني كبرت وعجزت بدري وإحساس اليتم وأمي كانت صغيرة وبقيت أحس إنها مسؤولة مني مع إخواتي وكنت مسؤولة عن البيت كله.

6- أبويا كان راجل طيب جدًا ولو شاف جنازة حد ميعرفوش يسيب اللي معاه ويروح الجنازة وكان راجل فيه مجدعة واتعلمت منه عادات عايشة عليها لحد دلوقتي.

7- أنا الحمد لله أقدر أقول لا وبقوة وبعنف لو حاجة ضد اللي أنا مؤمنة بيها دلوقتي والواحد بيبقى عنده عقيدة ومبدأ وفاجأة تتغير وبقالي 15 سنة أدواري متغيرة ومثلت المشهد اللي اتسرب مع محمد رمضان في مسلسل نسر الصعيد الساعة 6 الصبح وقريته ولقيته مشهد مضاف ومعرفش اتسرب إزاي وكمان وأنا في العربية سيبت رسالة للأستاذ جمال العدل وقالي هشوف المشهد ولو يخل بالسياق الدرامي هشيله وهو مش ضدي أنا وضد مبادئي لكن ضد محمد رمضان كمان.

8- إتجوزت بعد ما أبويا توفى بسنتين ومكنتش ظاهرة قوي ومكنتش بشتغل كتير وماليش أصدقاء كتير ومكنتش مهمة عند حد إنه يسأل أنا متجوزة مين.

9- ساعات جوزي بيتدخل في شغلي لأنه صعيدي جدًا وعنده حاجات لا في المسرح وممنوع نلبس عريان من ساعة ما إتجوزته وكمان أنا بقيت بحب الشكل المحتشم.

10- عمر ابني جاب مجموع كلية طب الأسنان وقرر يدخل الإعلام.