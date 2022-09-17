ريم شريدح تتلون بأكثر من وجه في عملين دراميين مع وفاء عامر ومحمد رجب

تعيش الفنانة ريم شريدح حالة من النشاط الفني بالمشاركة في أكثر من عمل درامي في الوقت الحالي، لمجموعة من النجوم، وفي مقدمتهم النجمة وفاء عامر والنجم محمد رجب.

ريم شريدح تشارك في مسلسل «العيلة دي»

وقالت ريم إنها تشارك حاليًا في مسلسل «العيلة دي» مع النجمة وفاء عامر، الذي انطلق تصويره قبل أيام، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، وتجسد ريم خلال الأحداث شخصية رسامة تعمل في أحد معارض الفن التشكيلي بعد تخرجها في الجامعة، وتسعى لتكوين نفسها دون أن ينكسر مقامها وكبرياؤها بعد وفاة والدها، حتى تتزوج من الشاب الذي تحبه.

وتتكوّن أسرة نجمة العمل وفاء عامر خلال الأحداث من زوجها الفنان إسماعيل فرغلي، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنواني، إضافة إلى طفلين آخرين، ولكل واحد من أفراد العائلة حكايته الخاصة به والتي تكشفها الحلقات.

وتتمحور فكرة العمل عموماً فى إطار «كوميدي لايت» حول هذه العائلة المصرية التى تنتمي لطبقة متوسطة، حيث تعتمد الأحداث بشكل أساسي على الكوميديا التي تأتي من المواقف التي تجمع أفراد العائلة التي تدور حولها قصة العمل، حيث يتم تناول العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة كوميدية.

«العيلة دي» 30 حلقة

جدير بالذكر أن مسلسل «العيلة دي» مكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلي، يوسف عثمان، سلوى عثمان، ريهام الشنواني، ضياء الميرغني، علا رامي وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك في الكتابة ياسمين رفعت، وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

ريم مع محمد رجب في مسلسل الونش

وفي سياق متصل، كشفت ريم أنها انضمت إلى أسرة فريق عمل مسلسل «الونش» للنجم محمد رجب، الذي يتواصل تصويره في أكثر من ديكور لعدة مناطق مختلفة، منها إحدى الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة، وبعض الفيلات بالسادس من أكتوبر، وغيرها، والمسلسل مكون من 45 حلقة والمنتظر عرضه في بداية الموسم الشتوي.

وقالت ريم، في بيان، إنها تجسد شخصية فتاة تعمل في أحد مصانع إنتاج وتصنيع الملابس الجاهزة، وتقطن في المنطقة السكنية نفسها التي يتواجد بها نجم العمل الفنان محمد رجب، وغيرها تكشف مع الأحداث.

ويذكر أن مسلسل «الونش» مكون من 45 حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة محمد رجب، في ثالث تعاون على التوالي بين الثلاثي في الدراما التليفزيونية، بعد نجاحهم في مسلسلي «الأخ الكبير» و«ضربة معلم».