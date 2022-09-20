وصول زوجة الإبراشي لحضور أولى جلسات محاكمة الطبيب المتسبب في وفاته

وصلت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في «الكيلو 10 ونص»، لحضور أولى جلسات محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجها.

تقديم زوجة الإبراشي عريضة للنيابة العامة

وبعد تقديم زوجة الإعلامي وائل الإبراشي عريضة إلى النيابة العامة، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة زوجها بعد أن تقدمت بشكوى في العريضة تتهم فيها الطبيب المعالج بالتسبب في وفاته، من خلال إعطائه أقراصًا غير متداولة مدعيًا فاعليتها في علاج فيروس كورونا.

التدخين بشراهة في غرفة الإبراشي

وخلال العريضة ذكرت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، أن الطبيب أقنع زوجها بتناول العلاج والمكوث في المنزل بدلا من المستشفى، فضلا عن تدخينه بشراهة داخل غرفة نوم زوجها خلال ملازمته في فترة العلاج، وهو يعلم الأثر السلبي للتدخين عليه.

وأضافت زوجة الإعلامي وائل الإبراشي، أنَّ الطبيب المعالج لزوجها رغم معرفته وجود التهاب وتليف في الرئتين، إلا أنَّه استمر في علاجه بذات الدواء الذي ادعى اختراعه.