أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21-9-2022 في الأسواق المصرية

تراوحت أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية ما بين المانجو والكمثرى والموز والجوافة والرمان وغيرها، وتهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار الفاكهة المختلفة فهي تمد الجسم بفيتامينات «أ، ج، د» وغيرها من الفيتامينات المختلفة للجسم.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21 سبتمبر، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها، وموقع سوق العبور وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو الجوافة 7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الرمان بين 12 و15 جنيهًا للكيلو وسجل كيلو التفاح البلدي بين 15 و20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو البلح الرملي بـ30 جنيهًا، كما اختلف سعر كيلو الكمثرى بين 15 و22 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 10 و12 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو السكري بين 15 و22 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، ووصل سعر كيلو المانجو الفص إلى 50 جنيهًا في الأسواق.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

واختلفت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء، كما يلي:

تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات.

اختلف سعر كيلو العنب النباتي الأصفر بين 6 و8 جنيهات.

سعر كيلو العنب الأحمر تراوح بين 6 و8 جنيهات.

اختلف سعر كيلو التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

سعر كيلو البلح الرملي تراوح بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو التين البرشومي بين 6 و10 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الرمان بين 4 و10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو المانجو بين 9 و40 جنيهًا باختلاف النوع.