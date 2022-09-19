أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 19-9-2022 في الأسواق المصرية

ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، والتي تعتبر من أهم الأطعمة على موائد المصريين، ويهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الأصناف التي تتوافر في الأسواق المحلية.

وفي التقرير التالي، تستعرض بوابة «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية وسوق العبور اليوم، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور للكيلو، كما يلي:

الجوافة بين 3 و5 جنيهات.

الرمان بين 5 و10 جنيهات.

الكانتلوب ما بين 4 جنيهات و7 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الجريب فروت ما بين 5 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 5.5 جنيه حتى 7.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5.5 جنيه و7.5 جنيه.

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات.

البلح الرملي بين 9 و11 جنيهًا.

البلح السيوي بين 20 جنيهًا و25 جنيهًا.

البلح البرشومي بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

المانجو الزبدية بين 9 و11 جنيهًا، والمانجو البلدي اختلف سعره بين 7 و10 جنيهات، واختلف سعر كيلو المانجو ألفونس بين 13 و17 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجلت أصناف الفاكهة في السوق المحلية مثل سوق سليمان جوهر، كما يلي:

الرمان 15 جنيهًا.

الجوافة 7 جنيهات.

البلح الرملي 30 جنيهًا.

التفاح نحو 20 جنيهًا للمصري والأحمر والأصفر سجل بين 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

الكمثرى بين 15 و22 جنيهًا.