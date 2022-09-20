أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 20-9-2022 في الأسواق المصرية

تبحث الكثير من ربات البيوتخاصة العاملات الراغبات في تجهيز الطعام قبل الخروج أو في أيام الإجازات، بشكل يومي عن مختلف السلع، من بينها، أسعار الفاكهة والخضروات اليوم في الأسواق المحلية.

وفي التقرير التالي، ترصد «الوطن» في إطار خدماتها المختلفة لقرائها، أسعار الفاكهة بالأسواق المصرية وداخل سوق الجملة بأكتوبر اليوم، حيث جاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق أكتوبر

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق أكتوبر للجملة بالنسبة لسعر الكيلو، كما يلي:

تراوح الجوافة سعر الكيلو بين 3 و5 جنيهات.

كما سجل سعر الكيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.

الكانتلوب يتراوح سعر الكيلو بين 4 و7 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4.5 و6.5 جنيه.

الجريب فروت تراوح سعر الكيلو بين 5 و9 جنيهات.

العنب البناتي من النوعين الأصفر والأحمر، وهو بين 5.5 جنيه حتى 7.5 جنيه.

التفاح المصري البلدي تراوح سعره بين 5 و10 جنيهات.

البلح السيوي يتراوح سعره بين 20 جنيهًا و25 جنيهًا.

البلح من النوع البرشومي سعره يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار المانجو في الأسواق

أنواع كثيرة من المانجو متوفرة في الاسواق المحلية المصرية، وبأسعار اقل كثيرا من العام الماضي، نظرا لتوافر المحصول هذا العام.

وقد تراوح سعر النوع الزبدية بين 9 و11 جنيهًا، والبلدي بين 7 و10 جنيهات، والفونس بين 13 و17 جنيهًا، المانجو السكري بين 9 و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق

وتراوحت أسعار أصناف الفاكهة ، داخل الاسوق المحلية، وجاءت كما يلي وفقا لسعر الكيلو:

الرمان 15 جنيهًا.

الجوافة 7 جنيهات.

البلح الرملي 30 جنيهًا.

التفاح البلدى 20 جنيهًا.

الكمثرى بين 15 و22 جنيهًا.