أسعار الفاكهة اليوم السبت 17-9-2022 في الأسواق المصرية

أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، أسعار الفاكهة بأنواعها المختلفة للجمهور، حيث تتوفر الفواكه بأسعار منخفضة عن باقي الأسواق، وتهتم ربات البيوت بمتابعة أسعار الفاكهة بشكل يومي مثل الجوافة والكمثرى والرمان والبطيخ والمانجو وغيرها.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية وسوق العبور اليوم السبت 17 سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو الكانتلوب ما بين 4 جنيهات و7 جنيهات، واختلف سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 4.5 و6.5 جنيه، واختلف سعر الجريب فروت ما بين 5 و9 جنيهات، كما سجل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر بين 5.5 جنيه حتى 7.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 5.5 جنيه و7.5 جنيه.

واختلف سعر كيلو التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات، كما سجل كيلو البلح الرملي بين 9 و11 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البلح السيوي بين 20 جنيهًا و25 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو البلح البرشومي بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و5 جنيهات، ووصل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات، كما سجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 و11 جنيهًا، والمانجو البلدي اختلف سعره بين 7 و10 جنيهات، واختلف سعر كيلو المانجو الفونس بين 13 جنيهًا و17 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو الرمان 15 جنيهًا، سجل سعر كيلو الجوافة 15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البلح الرملي بين 13 و15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو التفاح بين 15 جنيهًا للمصري والأحمر والأصفر سجل بين 25 و30 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الكمثرى بين 12 و15 جنيهًا، واختلف سعر كيلو المانجو البلدي بين 10 و15 جنيهًا، واختلف سعر كيلو المانجو الفص من 25 إلى 35 جنيهًا، أما الزبدية تراوح سعرها بين 10 و12 جنيها، واختلف سعر كيلو المانجو الصديقة إلى بين 15 وتصل إلى 20 جنيهًا.