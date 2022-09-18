أسعار الفاكهة اليوم الأحد 18-9-2022 في الأسواق المصرية

حافظت أسعار الفاكهة على نفس قيمتها في السوق المحلية وسوق العبور، ليواصل الاستقرار منذ بداية الشهر الجاري.

وتستعرض بوابة «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية وسوق العبور اليوم، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور، للكيلو، كالتالي:

الكانتلوب ما بين 4 جنيهات و7 جنيهات

البرتقال الصيفي بين 4.5 و6.5 جنيه

الجريب فروت ما بين 5 و9 جنيهات

العنب البناتي الأصفر بين 5.5 جنيه حتى 7.5 جنيه

العنب البناتي الأحمر بين 5.5 جنيه و7.5 جنيه

التفاح المصري بين 5 و10 جنيهات

البلح الرملي بين 9 و11 جنيهًا

البلح السيوي بين 20 جنيهًا و25 جنيهًا

البلح البرشومي بين 7 جنيهات و11 جنيهًا

الجوافة بين 3 و5 جنيهات

الرمان بين 5 و10 جنيهات

المانجو الزبدية بين 9 و11 جنيهًا، والمانجو البلدي اختلف سعره بين 7 و10 جنيهات، واختلف سعر كيلو المانجو ألفونس بين 13 جنيهًا و17 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجلت أصناف الفاكهة في السوق المحلية مثل سوق سليمان جوهر، كالتالي:

الرمان 15 جنيهًا

الجوافة 7 جنيهات

البلح الرملي 30 جنيهًا

التفاح نحو 20 جنيهًا للمصري والأحمر والأصفر سجل بين 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

الكمثرى بين 15 و22 جنيهًا

اختلف سعر كيلو المانجو البلدي بين 10 و15 جنيهًا، واختلف سعر كيلو المانجو الفص بين 25 و35 جنيهًا، أما الزبدية فتراوح سعرها بين 10 و12 جنيها، وتراوح سعر كيلو المانجو الصديقة بين 15 و20 جنيهًا.