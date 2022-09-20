مدرسة السويدي الدولية التطبيقية تعتمد نتيجة الطلاب المقبولين

أعلنت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أنه تم اعتماد نتيجة اختبارات القبول للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وجار التواصل مع جميع الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول من خلال فريق العمل بالمدرسة.

تقديم ملفات الطلاب المقبولين بمدرسة السويدي بداية من اليوم

وأضافت مدرسة السويدي الدولية، علي صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: «ننتظر حضور الطلاب المقبولين أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا بمقر مدرسة غبور 2 لتقديم الملف»، مؤكدة أنه في حال التخلف عن المواعيد المحددة سيعتبر تنازلاً عن فرصة القبول بالمدرسة وسنضطر إلى اختيار بديل.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمدرسة السويدي الدولية

وحددت مدرسة السويدي الدولية الأوراق المطلوبة للتقديم بعد اعتماد نتيجة القبول للعام الدراسي 2022/2023، مؤكده على حضور الأب أو الأم مع الطالب وقت التقديم وتتضمن الأوراق التالي:-

- أصل شهادة الإعدادية (بيان درجات من المدرسة) مختومة ختم النسر + صورتان منها.

-أصل بيان نجاح (من الإدارة التعليمية) مختومة ختم النسر + صورتان منه.

- أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + صورتان منها.

- 5 صور للطالب 4×6 خلفيه بيضاء مدون بأسفلها اسم الطالب.

- صورة بطاقة الأب + صورة بطاقه الأم (في حال الانفصال يشترط تقديم أوراق الولاية التعليمية).

- تقرير طبي يفيد توقيع الكشف الطبي على الطالب (باطني/نظر/تحليل مخدرات).

- طابع دعم المشروعات فئه 10 جنيهات + طابع تنمية فئة 2 جنيه + 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه.

- حافظة بلاستيك ملحوظة.