مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. موعد المقابلة الشخصية للطلاب

أكدت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أنه سيتم الإعلان عن موعد امتحان الميول المهنية والمقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للعام الدراسي 2022 - 2023، في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر على الصفحة الرسمية للمدرسة وجروبات «واتساب».

مدرسة السويدي الدولية.. إعلان موعد المقابلة الشخصية أول الأسبوع

وأوضحت مدرسة السويدي الدولية، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه رداً على الأسئلة المتكررة من أولياء الأمور بخصوص أسماء الناجحين في الاختبارات أو موعد المقابلات الشخصية، مؤكدة أنه يحق لجميع الطلاب دخول الامتحان.

وقالت مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، أن جميع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة وقاموا بأداء الامتحان خلال الأسبوع الماضي (أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والأحد) يحق لهم دخول امتحان الميول المهنية والمقابلة الشخصية (مهما كانت درجته في الاختبار) والتي سيتم الإعلان عن موعدها في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر على صفحة المدرسة وجروبات «واتساب».

تفاصيل شروط القبول بمدارس السويدي الدولية

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022، وأن لا يقل مجموعه عن 230 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

- يتاح التقدم للبنين والبنات شرط ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر2022.

- اجتياز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة بالتعاون مع الشريك الصناعي والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية وتحليل المخدرات.

- سنوات الدراسة (ثلاث سنوات).

- التخصصات (تطوير البرمجيات).

- المنهج الدراسي (العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص).

- مميزات المدرسة (توفير الزي المدرسي، مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي .

- توفير أتوبيسات لنقل الطالب لمكان التدريب.